Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился до 65,4 рубля, на 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 18,2 тыс. сделок на сумму порядка 1,84 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,16—65,48 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 74,2 рубля, поднявшись на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,6 тыс. сделок примерно на 404,9 млн евро по курсам от 73,98 до 74,34 рубля за евро.

«На валютном рынке рубль попробовал было укрепиться к максимумам месяца на фоне некоторого ослабления позиций доллара, но особенно результативной такую попытку назвать нельзя. Фактор налогового периода сходит на нет, но именно сейчас рублевые пары стоят в равновесии. Тот факт, что торговая сделка между Китаем и США откладывается, а переговоры идут бодрым ходом, положительно воспринимается рынками капитала и поклонниками валют развивающихся стран. Однако я бы не сбрасывала со счетов тот иллюзорный риск осложнения санкционных отношений с США, как бы ни хотелось этого сделать. Краткосрочный торговый коридор для пары доллар/рубль составляет 65,1—65,65 рубля, евро/рубль — 74—74,75 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.