IV Всероссийский банковский форум «Комиссионные доходы банка — 2019. Как увеличить доход комиссионного бизнеса?» состоится 14—15 марта в Москве.

О чем?

  • Планы Центрального банка по регулированию кредитного страхования и комиссионных продуктов.
  • Как монетизировать новые технологии в комиссионном бизнесе?
  • Как меняется поведение потребителя?
  • Daily banking как основа для роста комиссионного бизнеса.
  • Куда идет рынок кредитного страхования? Как будет развиваться кредитное страхование жизни?
  • Свежий взгляд на ценообразование и тарификацию комиссионных продуктов.

Что нового?

  • Фестиваль лучших кейсов по увеличению комиссионных доходов банка.
  • Дебаты «Прибыль сегодня vs лояльность завтра».
  • Дискуссия «Поиск новых драйверов роста комиссионного бизнеса».
  • Круглый стол «Тренды инвестиционно-страховых продуктов».

Кто будет выступать?

  • управляющий директор департамента по работе с состоятельными клиентами Сбербанка России Денис Вальвачев;
  • заместитель председателя правления ОТП Банка Александр Васильев;
  • директор департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова;
  • вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов;
  • заместитель председателя правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин;
  • руководитель направления дирекции трансакционного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Анна Ремезова.