IV Всероссийский банковский форум «Комиссионные доходы банка — 2019. Как увеличить доход комиссионного бизнеса?» состоится 14—15 марта в Москве.
О чем?
- Планы Центрального банка по регулированию кредитного страхования и комиссионных продуктов.
- Как монетизировать новые технологии в комиссионном бизнесе?
- Как меняется поведение потребителя?
- Daily banking как основа для роста комиссионного бизнеса.
- Куда идет рынок кредитного страхования? Как будет развиваться кредитное страхование жизни?
- Свежий взгляд на ценообразование и тарификацию комиссионных продуктов.
Что нового?
- Фестиваль лучших кейсов по увеличению комиссионных доходов банка.
- Дебаты «Прибыль сегодня vs лояльность завтра».
- Дискуссия «Поиск новых драйверов роста комиссионного бизнеса».
- Круглый стол «Тренды инвестиционно-страховых продуктов».
Кто будет выступать?
- управляющий директор департамента по работе с состоятельными клиентами Сбербанка России Денис Вальвачев;
- заместитель председателя правления ОТП Банка Александр Васильев;
- директор департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова;
- вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов;
- заместитель председателя правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин;
- руководитель направления дирекции трансакционного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Анна Ремезова.