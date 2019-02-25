Правительство России может сделать валютное законодательство более либеральным для бизнеса, сообщил в понедельник первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы дальше ставим задачу, у нас сегодня 31-е место по Doing Business, дойти до двадцатки, как и поручал нам президент. Это не для красивых цифр, а для того, чтобы наши бизнесмены почувствовали изменения. А нам есть где еще меняться к лучшему — в строительстве, таможне, кстати говоря, и валютное законодательство нам тоже нужно будет уточнить с точки зрения либерализации. Поэтому работы много в том направлении», — сказал он.