Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в удовлетворении требования компании Mutual Success Corporation Ltd. о включении долга перед ней в размере 2,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов бизнесмена Анатолия Мотылева, сообщает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.

Компания обжаловала в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 28 декабря 2018 года.

Кроме того, в январе суд отклонил другие заявления этой компании о включении 6,7 млрд рублей в реестр требований кредиторов Мотылева.

В мае 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о признании Мотылева банкротом и введении процедуры реализации имущества. Бизнесмен обжаловал в апелляции решение столичного арбитража от 19 февраля 2018 года.

Согласно документам, представленным финансовым управляющим к заседанию 19 февраля прошлого года, в реестр кредиторов Мотылева включены 16 кредиторов с общей суммой требований 23,4 млрд рублей. Анализ финансового состояния должника показал, что возможность полного удовлетворения требований кредиторов и восстановления платежеспособности отсутствует, отмечается в определении суда.

В мае 2018 года банки и организации подали заявления о включении в реестр требований кредиторов бизнесмена задолженности в размере более 42 млрд рублей. В частности, требование к Мотылеву в размере 33,29 млрд рублей предъявил банк «Российский Кредит».

Суд 6 февраля 2017 года по заявлению компании «Флауари Девелопментс Лимитед» ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Мотылева. Задолженность бизнесмена перед заявителем составляет 974 млн рублей.

Центральный банк в июле 2015 года отозвал лицензии у четырех банков, подконтрольных ранее Мотылеву, — «Российского Кредита», «Тульского Промышленника», Мосстройэкономбанка (М Банка) и АМБ Банка. Арбитражные суды признали эти кредитные организации несостоятельными. «Дыру» в их капитале Центробанк в сентябре 2015-го оценивал в 100 млрд рублей. В ходе проверки качества активов банков и НПФ, входивших в состав группы Мотылева, регулятор установил, что операции внутри группы осуществлялись с целью сокрытия информации о реальном финансовом положении банков и пенсионных фондов, а также о выводе активов.



В мае 2016 года стало известно, что Басманный суд столицы арестовал имущество Мотылева. Под арест попали, в частности, несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья. По информации СМИ, Мотылев является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере: речь идет о махинациях на сумму свыше 1 млрд рублей в М Банке.