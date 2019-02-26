Bank of America намерен переименовать ряд своих подразделений, по большей части отказавшись от известного в США бренда Merrill Lynch. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте финансового института. Таким образом руководство хочет «сплотить компанию».

Как следует из документа, указанные структуры, главным образом специализирующиеся на управлении инвестициями, будут называться просто Merrill. Представители банка отметили, что первый этап в процессе ребрендинга был начат в ноябре 2018 года, второй — в текущем месяце.

Глава Bank of America Брайан Мойнахен в интервью газете The Wall Street Journal отметил, что главная цель данного шага состоит в том, чтобы «сплотить компанию».

Bank of America приобрел инвестиционный банк Merrill Lynch в 2008 году во время финансового кризиса. Финансовая компания, получившая впоследствии название Merrill Lynch, была основана Чарльзом Мерриллом в 1914 году, позже его деловым партнером стал Эдмунд Линч. Название компании с годами не раз менялось, однако с 1915 года в него входили фамилии Меррилл и Линч.

Bank of America — американский финансовый конгломерат, являющийся крупнейшим банковским холдингом в США по числу активов. Помимо США банк имеет представительства в десятках стран мира. Оборот конгломерата со штаб-квартирой в Шарлотте (штат Северная Каролина) за 2017 год составил более 87 млрд долларов.