Эксперимент планируется провести с 1 мая 2019 года по 31 марта 2020-го

Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку принять участие в тестировании цифрового профиля. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Цифровой профиль состоит из юридически значимых сведений о гражданине, представленных в электронном виде. Создание цифрового профиля является одним из пунктов национальной программы «Цифровая экономика».

Эксперимент планируется провести с 1 мая 2019 года по 31 марта 2020-го. Его целью станет улучшение качества обмена сведениями в электронном виде между банками, государственными учреждениями и физическими лицами, в том числе с использованием национальной системы управления данными и единой системы идентификации и аутентификации.

В рамках эксперимента должна быть создана и протестирована инфраструктура цифрового профиля. В опытную эксплуатацию инфраструктура должна быть введена до 29 ноября 2019 года.

Среди банков, которым предложено участвовать в тестировании цифрового профиля, также Росбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк. Со стороны государства участие в эксперименте примут Министерство экономического развития, Федеральная служба государственной статистики, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство внутренних дел, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд.

Приложение цифрового профиля гражданина может появиться в России в 2019 году Концепция цифрового профиля гражданина разработана Минкомсвязью, ЦБ РФ и «Ростелекомом».

Концепция цифрового профиля гражданина разработана Минкомсвязью, ЦБ РФ и «Ростелекомом». Предполагается, что разработка и эксплуатация сервиса будут осуществляться в рамках проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Законопроект, обеспечивающий разаработку цифрового профиля, создается в рамках направления «Нормативное регулирование» нацпрограммы.