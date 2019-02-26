Застройщики, готовясь к постепенному переходу на проектное финансирование, начали повсеместно повышать цены на жилье. По итогам февраля 2019 года средняя стоимость первичной недвижимости в российских городах-миллионниках выросла на 6%, до 65,5 тыс. рублей год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ЦИАНа.

По словам руководителя аналитического центра Алексея Попова, повышать цены в строящихся проектах застройщики активно начали во второй половине прошлого года, стараясь адаптироваться к постепенному переходу отрасли на эскроу-счета, который должен окончательно завершиться к 1 июля 2019 года.

В 13 из 15 городов-миллионников девелоперы подняли цены в половине строящихся проектов более чем на 3%, подсчитал он. Исключением стали Челябинск и Воронеж, где подорожали 36% и 21% комплексов соответственно.

Согласно данным ЦИАНа, наиболее существенный рост цен был на новостройки Казани. Средняя стоимость первичного жилья там увеличилась на 19%, до 80,2 тыс. рублей за квадратный метр. В ЦИАНе поясняют, что столица Татарстана — сейчас третий в России город после Москвы и Санкт-Петербурга по стоимости недвижимости. Жилье в новостройках Новосибирска за год подорожало на 16%, до 64,2 тыс. рублей, Красноярска — на 10%, до 57,2 тыс. рублей за квадратный метр. В ЦИАНе связывают резкий рост стоимости первичного жилья в этих городах с выходом на рынок новых проектов, заявленные цены в которых оказались выше действовавших ранее.

Городами-миллионниками, где ЦИАН зафиксировал снижение средней стоимости первичной недвижимости, стали Ростов-на-Дону и Самара. По данным аналитиков, в этих городах цены снизились на 2%, до 50,7 тыс. рублей, и на 5%, до 42,9 тыс. рублей за квадратный метр соответственно. Динамика связана с выходом на рынок бюджетных проектов и низкими темпами развития регионов, поясняют в ЦИАНе.



В Москве, согласно расчетам аналитиков, средняя стоимость новостроек за год увеличилась на 7%, до 175,3 тыс. рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге первичная недвижимость подорожала на 8%, до 108,4 тыс. рублей за квадратный метр.

По прогнозу экспертов, за 2019 год цены на московские новостройки вырастут на 7,5%, в дальнейшем недвижимость продолжит дорожать. В 2019 году на стоимость жилья будут влиять ускорившаяся инфляция, рост НДС и риски очередной девальвации рубля в случае новых санкций.