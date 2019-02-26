Sberbank Europe AG, оштрафованный Европейским центральным банком (ЕЦБ) за нарушение требований по крупным кредитным рискам, сам выявил и сообщил о нарушении регулятору, а затем активно сотрудничал с властями и тщательно соблюдал меры для смягчения последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

ЕЦБ накануне сообщил, что наложил штраф на Sberbank Europe AG в размере 630 тыс. евро за нарушение требований по крупным кредитным рискам, которое произошло в 2015 году.

«Sberbank Europe AG выявил нарушение требований по крупным кредитным рискам, установленных Европейским центральным банком, которое произошло в начале 2015 года, и незамедлительно проинформировал об этом компетентные органы. Это произошло из-за быстрого роста баланса счета ностро SBAG, открытого в одном европейском банке, который использовался для размещения средств по вкладам, которые не были вовремя распределены в кредиты, как это было запланировано», — рассказали в Сбербанке.

«С этого момента банк активно сотрудничал с властями и тщательно соблюдал меры, чтобы смягчить последствия, и совершал все требуемые шаги, чтобы соответствовать всем необходимым нормативным требованиям», — добавили в кредитной организации.

В Сбербанке подчеркнули, что банк не получил никакой выгоды по итогам произошедших событий и третьи лица не столкнулись с убытками.