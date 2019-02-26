Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 483,48 пункта. Индекс РТС снизился на 0,82%, до отметки 1 191,77.

«Российский фондовый рынок завершил вчерашний торговый день скромным ростом на 0,2% (более весомому росту индекса помешала заметная коррекция нефтяных котировок). Диапазон 2 450—2 500 пунктов, в котором индекс Мосбиржи проводит последние полторы недели, пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня в базовом сценарии мы ожидаем продолжения консолидации индекса преимущественно в верхней половине диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.