На сайте Альфа-Банка появился личный кабинет ипотечного заемщика, с помощью которого клиенты банка могут оформить ипотеку онлайн с единственным визитом в отделение при заключении сделки. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В личном кабинете ипотечного заемщика реализованы заполнение анкеты и загрузка документов, подбор недвижимости, заказ и оценка недвижимости с возможностью выбора оценочной компании по желанию клиента и получением оценочного отчета онлайн.

Также в личном кабинете можно автоматически сформировать пакет документов для страховой компании и мгновенно получить тариф и размер страховой премии. Банк будет развивать сервис и добавлять новые опции для клиентов.

Зарегистрироваться в личном кабинете ипотечного заемщика можно на сайте банка.