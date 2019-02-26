Примсоцбанк предлагает оформить кредит без обеспечения под фиксированную ставку 12,5% годовых. Сумма финансирования составляет 250 тыс. рублей, срок — от 25 до 60 месяцев. Личное страхование не требуется.

Для получения кредита нужен только паспорт, срок принятия решения по заявке составляет 50 минут. Программа действует до 30 апреля 2019 года.

«Это прекрасный вариант для заемщиков, которым нужна небольшая сумма на срочные нужды. Невысокая фиксированная ставка, отсутствие обеспечения и личного страхования делают данную программу доступной и интересной. К тому же не требуются справки о доходах и подтверждение трудовой занятости, в течение 50 минут с паспортом денежные средства могут быть уже на счете клиента. А для тех, кому покажется срок кредита слишком длительным, предусмотрена возможность досрочного погашения без каких-либо ограничений по суммам и срокам», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Возраст заемщика должен составлять от 22 лет (на момент подачи заявки) до 70 лет (на момент погашения). Требуется регистрация по месту жительства/пребывания (на период срока действия кредитного договора) в одном из регионов присутствия банка.