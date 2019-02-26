Для водителей, которые активно перемещаются на разных видах транспорта, а не только на личном авто, «Ренессанс Страхование» предлагает каско с ограничением пробега. Клиенту бесплатно устанавливается в автомобиль телематическое устройство, которое считывает, сколько километров будет пройдено. Если не больше 6 тыс. км в год, то скидка на каско составит 20%, за 10 тыс. км — 15%, за 12 тыс. км — 10%.

Вся информация собирается в мобильном приложении SafeDrive, где можно посмотреть, сколько километров клиент проехал и сколько еще осталось. Когда пробег приближается к лимиту (за 500 км и за 100 км), приходит уведомление с предупреждением. Если лимита не хватает, то его можно докупить или снять ограничения, доплатив до полной стоимости каско.

«Наш новый продукт — для водителей, которые не каждый день за рулем, а, например, только в выходные. Этим клиентам не нужно платить за страховку по такой же цене, как тем, кто ездит много. Мы считаем, это справедливо. Кроме того, приложение SafeDrive покажет, насколько безопасно вы водите и как можно скорректировать стиль вождения», — отмечает Сергей Демидов, управляющий директор по автострахованию «Ренессанс Страхование».