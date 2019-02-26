Чистая прибыль процессинговой компании «МультиКарта» увеличилась на 28% по сравнению с 2017 годом и составила 359 млн рублей.

При этом количество обслуживаемых POS-терминалов увеличилось с 68 тыс. штук до 205 тыс. Число обслуживаемых банкоматов выросло на 13% до 21 тыс. Количество обработанных трансакций по картам увеличилось на 77% до 2,8 млрд клиентских операций. Количество банковских карт, обслуживаемых «МультиКартой», выросло на 43% до 42,6 млн штук, говорится в пресс-релизе.

Также среди крупнейших проектов, реализованных компанией в 2018 году, – внедрение системы управления терминальной сетью Почта Банка, построение на базе «МультиКарты» оператора фискальных данных, разработка мобильного приложения «Переводы ВТБ», подключение Почта Банка к платежному сервису Apple Pay, внедрение для банка ВТБ Р2Р переводов в Samsung Pay, подключение карт «Мир» Почта Банка к сервису Samsung Pay, обеспечение приема карт «Мир» в Казахстане и Республике Беларусь, а также приобретение Почта Банком 100% акций «МультиКарты».