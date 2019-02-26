Аналитики «Финама» переоценили стоимость бумаг Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Они полагают, что потенциал роста котировок акций еще не исчерпан, и ожидают повышения цены до 58,4 рубля, или на 35,9%.

В инвесткомпании указывают на рост финансовых показателей стального гиганта: в прошлом году выручка ММК выросла на 8,5%, показатель EBITDA увеличился на 19,0% до 2,418 млн долларов, что стало максимумом за всю историю компании. Дополнительным плюсом является низкая долговая нагрузка компании. Даже несмотря на то, что 70% долга номинировано в валюте, он полностью покрывается денежными средствами на балансе – 739 млн долларов.

«В прошлом году акции ММК, обновив исторический максимум до уровня выше 53 рублей за штуку, нарисовали коррекцию и завершили год нейтрально. В текущем году они пока не показывают какой-либо значительной динамики на фоне общего роста рынка на 6,2% по индексу Мосбиржи», — написал в комментарии аналитик инвесткомпании Алексей Калачев. Он также напоминает, что ММК ежеквартально выплачивает дивиденды. По итогам 2018 года дивидендная доходность акций компании может составить 12,8%.