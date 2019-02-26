ЦБ установил официальные курсы валют на 27 февраля. Курс доллара повысился на 36 копеек, составив 65,6182 рубля (65,2582 рубля на 26 февраля). Курс евро увеличился на 40,22 копейки до 74,4898 рубля (74,0876 рубля на 26 февраля).



Российская валюта сдержанно дешевеет на фоне снижения нефтяных цен и прохождения пика налоговых выплат, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, Денис Давыдов и Григорий Жирнов.

С технической стороны рубль исчерпал значительную часть потенциала роста, продолжает аналитик FxPro Александр Купцикевич, и повод для коррекции не заставил себя ждать.

«Первоначально на рубль надавил комментарий президента США Дональда Трампа о том, что нефть забралась слишком высоко. Позже рынки также оказались под давлением. Первоначально под фиксацию прибыли попали американские площадки, а сегодня с утра подобный настрой развивают и азиатские биржи», — комментирует эксперт.

Он полагает, что осторожность фондовых площадок вполне может быть началом продолжительной и более масштабной коррекции после впечатляющего роста с начала года. Зачастую наиболее укреплявшиеся активы подвержены таким же глубоким коррекциям в периоды отката рынка, отмечает он.

«В случае развития отката по USD/RUB ближайшими целями могут стать уровни вблизи 67, куда пара может легко дорасти без особого сопротивления. Для EUR/RUB подобной ближайшей отметкой видится область 76», — полагает аналитик.

Впрочем, он не исключает и более негативного для российской валюты сценария. «Нельзя списывать со счетов санкционные риски, которые не заложены в котировки в настоящий момент, а также возможное развитие понижательной коррекции на зарубежных площадках, которые также уперлись в важные уровни сопротивления», — заключает эксперт.