Европейский суд юстиции отменил во вторник решение о временном отстранении от должности главы Центробанка Латвии Илмарса Римшевича по обвинению в коррупции.
В опубликованном на сайте суда постановлении говорится, что власти Латвии «не предоставили достаточных доказательств тяжкого правонарушения, инкриминируемого руководителю Центробанка страны».
Главу ЦБ Латвии обвинили во взятке на 100 тыс. евро
Президента Банка Латвии Илмара Римшевича обвинили в получении взятки и возбудили в отношении него уголовное дело, сообщили в латвийской Генпрокуратуре.