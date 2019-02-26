Филиал «Ингосстраха» в Саратовской области объявляет об изменении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц — владельцев легковых автомобилей категорий «B» и «BE» в городах Саратов и Энгельс. С 26 февраля 2019 года размер базовой ставки составит 3 295 рублей (ранее — 4 118 рублей). В других территориально-административных единицах региона базовая ставка ОСАГО остается без изменений.

«Наша компания нацелена на предоставление максимально справедливого тарифа в системе ОСАГО: мы постоянно анализируем действие системы и отслеживаем изменения в конъюнктуре рынка. Мы рады предоставить жителям крупнейших городов региона 20-процентное снижение тарифа и рассчитываем, что это позволит сделать ОСАГО более доступным», — комментирует директор филиала «Ингосстраха» в Саратовской области Роман Воронков.



С января по февраль 2019 года «Ингосстрах» провел изменения базовой ставки для физлиц по ОСАГО в 22 регионах России: в 16 регионах ставка была снижена, в шести — повышена.

Ранее, 9 января 2019 года, вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2 746—4 942 рубля, пересмотре системы коэффициентов «возраст-стаж» (КВС) и изменении порядка применения коэффициента «бонус-малус» (КБМ) (будет действовать с апреля). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.