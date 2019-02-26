Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего разорившегося банка «Интеркоммерц», о банкротстве микрофинансовой компании «Домашние деньги» и ввел в ней процедуру наблюдения.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, арбитраж включил долг перед «Интеркоммерцем» в размере около 2,8 млрд рублей в реестр требований кредиторов «Домашних денег». Временным управляющим должника утвержден Илья Габитов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 27 августа.