Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что предпринимательское сообщество РФ готово наполнить специальный фонд, чтобы внести залог за основателя Baring Vostok Майкла Калви, если суд назначит такую меру.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и совладельца банка «Восточный» американца Майкла Калви и еще пятерых человек по делу о хищении у банка 2,5 млрд рублей. Титов во вторник посетил Калви в СИЗО и ознакомил его с работой, которая ведется по его защите.

Титов отметил, что выступает за самую простую меру — подписку о невыезде. «Но если будут применены другие меры пресечения, более суровые, например залог, то мы готовы... Если у него будут финансовые проблемы, мы создали залоговый фонд при Ассоциации защиты бизнеса, и мы готовы этот фонд наполнить, если суд примет решение об изменении меры пресечения на залог», — сказал он журналистам после посещения Калви в СИЗО.

Песков: Путин не может вмешиваться в дело Калви Пресс-секретарь главы государства также призвал не делать обобщающих выводов относительно влияния этого дела на инвестиционный климат в стране.

Залоговый фонд при Ассоциации защиты бизнеса существует для внесения залога за предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию.

При этом Титов не стал называть возможную сумму залога. «Здесь суд должен называть сумму. Конечно, она должна быть разумной. Даже если фигурирует в деле 2,5 миллиарда рублей, это сумма не ущерба. Это взаимоотношения между хозяйствующими субъектами, здесь нет никакого гражданского, общественного ущерба или ущерба государству. То есть это абсолютно корпоративная сделка», — сказал он.

«Если Майкл Калви и его товарищи не смогут обеспечить необходимую сумму, мы будем как предпринимательское сообщество России наполнять специальный фонд. Надеемся, что мы сможем обеспечить необходимую сумму», — добавил он.

При этом Титов уточнил, что сам он, как бизнес-омбудсмен, не может выступать поручителем, так как должен соблюдать нейтралитет.