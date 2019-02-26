Российский сектор розничного кредитования продолжит расти высокими темпами в 2019 году, что вкупе с существенно более медленным ростом доходов населения повышает риск его перегрева. Об этом говорится в опубликованном рейтинговым агентством Fitch Ratings обзоре российского банковского сектора по итогам 2018 года.

По оценке аналитиков (агентство уточняет, что на его выборку приходится 95% активов банковского сектора РФ по состоянию на конец 2018 года), объем корпоративных кредитов в номинальном выражении вырос за год на 5,2 трлн рублей (15%), но с учетом корректировки на 21-процентное обесценение рубля к доллару — на более скромные 3,1 трлн (8%). Скорректированное таким же образом розничное кредитование продемонстрировало рост на 2,8 трлн рублей (22%).



Fitch прогнозирует рост корпоративного кредитования в РФ в 2019 году на 5% и сохранение высоких — на уровне 15—20% — темпов роста розничного кредитования. Темпы роста розничного кредитования «существенно ниже номинального роста доходов (4%), что повышает риск перегрева. Попытки ЦБ РФ ограничить рост в розничном сегменте путем повышения коэффициентов взвешивания по риску не очень эффективны», пишут аналитики.