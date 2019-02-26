Центробанк подготовил указание , устанавливающее дополнительную обязанность раскрывать в пояснительной информации к бухгалтерской отчетности сведения в связи с реализацией положений МСФО (IFRS) 9.

Информация касается объема, состава, структуры и стоимости вложений в финансовые активы и обязательства, а также размера полученной прибыли от операций с данными инструментами; изменения классификации финансовых активов и обязательств с одной категории на другую; размера оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по обесцененным финансовым активам, его изменениях, а также о причинах его отличия от объемов резерва на возможные потери, формируемого в соответствии с требованиями ЦБ; стратегии управления риском по хеджируемым позициям и эффективности хеджирования, сообщает регулятор .

Небанковские кредитные организации освобождаются от раскрытия информации об основных характеристиках инструментов капитала и принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.