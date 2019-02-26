Приставы в 2018 году не смогли разыскать более 1,3 тыс. должников по алиментам и предложили признать их безвестно отсутствующими, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

В случае, если суд признает должника по алиментам безвестно отсутствующим, оставшийся без алиментов ребенок получает право на пенсию по случаю потери кормильца.

«Всего в 2018 году судебные приставы помогли сформировать пакет документов о признании должников по алиментам безвестно отсутствующими 1 384 взыскателям», — говорится в сообщении.

Глава Минюста высказался за введение минимального размера алиментов Минюст России выступает за введение минимального размера алиментов на содержание детей. Об этом сообщил министр юстиции России Александр Коновалов, выступая в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Всего в 2018 году на принудительном взыскании находилось около 1,6 млн производств по алиментам, что почти на 19,1 тыс. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За прошлый год на исполнение поступило 694,3 тыс. исполнительных документов этой категории, что на 6,6 тыс. меньше, чем в 2017-м.

«В розыске находилось 107,6 тысячи алиментщиков, всего разыскано 52,9 тысячи должников», — отметили в ведомстве.

В результате применения временного ограничения на выезд из РФ судебными приставами-исполнителями взыскана задолженность по алиментам на общую сумму 7 млрд рублей, уголовные дела возбуждены в отношении 52,3 тыс. должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.

«Принимаемые меры позволили взыскать более 15,2 миллиарда рублей алиментов. Кроме того, в рамках 614,5 тысячи неоконченных исполнительных производств производится выплата алиментов за счет контролируемого Службой исполнения должниками своих обязательств либо за счет обращения взыскания на доходы должников, в том числе на заработную плату», — говорится в сообщении.