Банк России расширил для банков с универсальной лицензией круг раскрываемой информации о рисках. Соответствующее указание зарегистрировано Министерством юстиции РФ, сообщает пресс-служба ЦБ.

Так, кредитные организации (банковские группы) должны будут дополнительно раскрывать пользователям информацию об оценочных корректировках справедливой стоимости финансовых инструментов, которые обращаются на рынке, характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью. Также должны раскрываться сведения о показателях глобальной системной значимости кредитной организации и о географическом распределении кредитного и рыночного рисков при расчете антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала.

При этом небанковские кредитные организации будут раскрывать информацию о принимаемых рисках и процедурах управления ими в рамках бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, аналогичном установленному для банков с базовой лицензией.



Указание вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.