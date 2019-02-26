Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России в 2018 году взыскала с должников 676 млрд рублей, из них 35% — в бюджет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП.

«По итогам работы в 2018 году сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, превысила аналогичный показатель 2017 года (663,6 миллиарда рублей) и составила 676,2 миллиарда рублей. В результате в консолидированный бюджет РФ перечислено 243,1 миллиарда рублей (в 2017-м — 215 миллиардов рублей), в том числе исполнительский сбор на сумму 17,3 миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.

Согласно данным службы приставов, лишь 40% (271 млрд рублей) этой суммы должники оплатили добровольно, в остальных случаях применялись меры принудительного взыскания.

В итоге приставы взыскали 130,5 млрд рублей долгов граждан перед кредитными организациями (в 2017 году — 119,5 млрд рублей, в 2014-м — 58 млрд рублей), 28 млрд рублей долгов — за жилищно-коммунальные услуги (в 2017 году — 25,5 млрд рублей, в 2014-м — 19,4 млрд рублей), 10,2 млрд рублей долгов по зарплате (в 2014-м — 8,2 млрд рублей).

Впервые в 2018 году сумма взысканий по решениям судов (в отличие от взысканий штрафов уполномоченных органов) достигла 500 млрд рублей (в 2017-м она составила 494 млрд рублей, в 2014 году — 322 млрд рублей).

