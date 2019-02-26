Более 30 банков готовы подключиться к онлайн-платформе Федеральной налоговой службы РФ (ФНС) «Мой налог», созданной для уплаты налога для самозанятых. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя ФНС Даниил Егоров на Московском цифровом форуме.

«Сегодня к нам [к платформе «Мой налог»] уже подключился Альфа-Банк с функцией регистрации. Более 30 банков готовы подключиться к платформе и, соответственно, предоставлять услуги клиентам, тем, кто этого захочет», — сказал он.

Он отметил, что присоединение банков к платформе расширит ее функционал.

Клиенты Альфа-Банка смогут встать на учет в ФНС в качестве самозанятых через мобильное приложение Альфа-Банк предоставил самозанятым клиентам возможность встать на учет в Федеральную налоговую службу, используя мобильное приложение банка. В релизе кредитной организации отмечается, что такое предложение она запустила первой среди игроков банковского рынка.

«Банк, в отличие от других агрегаторов, может сам регистрировать и [добавлять в онлайн-платформу] дополнительные функции. Они, условно, могут предложить сделать отдельную карточку, по которой будут проходить все трансакции самозанятых. В этом случае они могут за вас чеки подавать, налог считать и удерживать», — пояснил он.

Специальный налоговый режим для самозанятых лиц начал действовать на территории четырех субъектов РФ с 1 января 2019 года: в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Уплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение ФНС «Мой налог». Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) для этого не понадобится.

