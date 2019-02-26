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• Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ко Дню труда разработать меры по увеличению доходов россиян. По итогам Российского инвестиционного форума в Сочи глава Кабмина рекомендовал руководителям регионов «провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России». Срок исполнения — до 1 мая. Ранее премьер заявлял, что правительство должно приложить усилия для выравнивания доходов людей в разных регионах страны.

• Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку принять участие в тестировании цифрового профиля. Эксперимент планируется провести с 1 мая 2019 года по 31 марта 2020-го. Его целью станет улучшение качества обмена сведениями в электронном виде между банками, государственными учреждениями и физическими лицами, в том числе с использованием национальной системы управления данными и единой системы идентификации и аутентификации. Среди банков, которым предложено участвовать в тестировании цифрового профиля, также Росбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Газпромбанк.

• Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки россиян будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца года, рассказал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка заемщика. Если это будет первый для россиянина заем, то на его погашение также должно уходить не более 50% семейных поступлений. «Разработка окончательной концепции несколько затянулась. Вопрос сложный, так как законопроект затрагивает разные интересы. Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы — заинтересованы», — констатировал Аксаков.

• Герман Греф признал потерю Сбербанком миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта. «Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», — сказал глава банка. В Сбербанке позднее, впрочем, уточнили, что речь идет не о прямом убытке, а о недополученной прибыли. «Но банк постоянно работает над улучшением интеграции процессов искусственного интеллекта в его системы. Например, применение алгоритмов искусственного интеллекта в «Кредитной фабрике» позволяет постоянно снижать уровень потерь от кредитного риска», — добавили в пресс-службе кредитной организации.