Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи просел на 0,02% и составил 2 494,02 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,71% до отметки 1 193,07.

Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,22%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,11%, «АЛРОСы» — на 1,01%, Московской биржи — на 0,4%. Бумаги Сбербанка упали в цене на 0,58%.

«Рынок акций во вторник, 26 февраля, провел не очень продуктивный и интересный день. Информационный поток довольно насыщен новостями, но отечественные инвесторы на них почти не реагируют. Перепады настроений в нефти тоже остались почти без внимания. Складывается ощущение, что рынок уже принял решение дождаться сильного драйвера и в его отсутствие просто экономит силы», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.