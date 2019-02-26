Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился до 65,93 рубля, на 43 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 16,9 тыс. сделок на сумму порядка 1,69 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,58—65,94 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 74,87 рубля, поднявшись на 46 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,9 тыс. сделок примерно на 381,5 млн евро по курсам от 74,41 до 74,89 рубля за евро.

«Завтра, как обычно по средам, Минфин РФ намерен провести очередные аукционы по размещению ОФЗ. По новой традиции желаемый объем привлекаемых средств не объявляется, известны только выпуски: 26223 и 26224. Предыдущий аукцион проходил тремя выпусками, и, судя по последующим отчетам, инвесторы желали приобретать российский долг по более низкой цене, чем был намерен продавать Минфин. Рубль на эти новости теперь почти не реагирует. Евро восстановился в область 74,65 рубля, краткосрочный диапазон движения составляет 74,5—74,85 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.