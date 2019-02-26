Сумма исковых требований, заявленных фондом Baring Vostok в Лондонский арбитражный суд к банкиру Артему Аветисяну, составляет около 17 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

«По десяти сделкам от фонда Baring Vostok к Аветисяну в Лондонский арбитражный суд заявлен иск на 17 миллиардов рублей», — сказал собеседник агентства, уточнив, что судебные разбирательства «идут в английской инстанции уже не один год».

Ранее основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, арестованный по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», обвинил Аветисяна в выводе средств из Юниаструм Банка перед его слиянием с «Восточным». По словам Калви, предметом спора в Лондонском суде является то, что перед слиянием Юниаструм Банка и «Восточного» Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок.

Также Калви обвинил Аветисяна и другого акционера банка Шерзода Юсупова в ложном доносе, который вызван корпоративным конфликтом.

В 2017 году «Восточный» был присоединен к Юниаструм Банку Артема Аветисяна. В 2018 году СМИ сообщили о конфликте между акционерами КБ «Восточный»: Baring Vostok и «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна не смогли договориться о докапитализации, которая необходима в рамках исполнения предписания Центробанка.

