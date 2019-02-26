Глава ВР Роберт Дадли прогнозирует сохранение цены нефти в диапазоне 50—65 долларов за баррель в ближайшие два-три года. Об этом исполнительный директор компании заявил журналистам во вторник в британской столице в ходе конференции «Международная нефтяная неделя» (IP Week).

«BP для себя планирует стоимость нефти между 50 и 65 долларами. Она может подняться и упасть, но именно так мы смотрим на будущее», — сказал Дадли, уточнив, что речь идет о временной перспективе в «ближайшие два-три года».

Отвечая на вопрос по поводу риска для компании от возможных новых антироссийских санкций, Дадли признал, что не переживает по этому поводу. «Я не видел новых санкций, я не думаю, что есть новые санкции, это всегда просто чьи-то предложения, — сказал он. — Мы всегда будем продолжать работать в рамках санкционных ограничений, наши отношения хорошие в России, я не переживаю из-за этого».

Британская ВР является одним из крупнейших акционеров «Роснефти» с долей 19,75%. «Роснефть» и ВР совместно реализуют ряд стратегических проектов как в России, так и за ее пределами. В России британская компания владеет 49% долями в совместных с «Роснефтью» предприятиях «Харампурнефтегаз», «Ермак нефтегаз», 20% долей в «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Однако стороны не раз заявляли о возможных перспективах реализации новых совместных проектов.