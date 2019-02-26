В центре Москвы полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве: молодой человек похитил почти 3 млн рублей, пообещав владельцу денег помочь с обменом этой суммы на валюту по выгодному курсу. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 23-летнего жителя Москвы, подозреваемого в хищении крупной денежной суммы путем мошенничества», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Подмосковья, который сообщил, что в помещении одного из банков в Руновском переулке передал малознакомому молодому человеку 2,98 миллиона рублей для обмена их на иностранную валюту по выгодному курсу. Но, получив деньги, тот скрылся», — сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в одном из хостелов в районе Павелецкого вокзала.

Установлено, что 23-летний житель столицы пообещал потерпевшему обменять денежные средства через своего знакомого, якобы работающего в кредитной организации. Получив наличные, молодой человек вышел через другую дверь здания.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Часть похищенного изъята.



Название банка, в помещении которого имел место инцидент, в сообщении правоохранителей не приводится. По данным Банки.ру, в Руновском переулке находится один из столичных офисов краснодарского Внешфинбанка.