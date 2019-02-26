Овны и Близнецы дольше всех выплачивают задолженности по автозаймам и предпочитают откладывать платежи на более поздние сроки. Таковы данные исследования, проведенного экспертами сервиса онлайн-автозаймов CarMoney.



«Среди Овнов и Близнецов больше всего тех, кто задерживает выплаты при автозаймах. Заядлыми должниками оказались также Львы, Тельцы и Весы. Исследование показало, что в среднем в течение года Близнецы задерживают долговые выплаты на 398 дней, а Овны и Львы — на 385 и 362 соответственно. Далее следуют Тельцы (346 дней) и Весы (342 дня). Кроме того, половина представителей пятерки лидеров среди должников предпочитает откладывать выплату займа на более поздние сроки», — отмечается в релизе.

Наиболее ответственно к выплате задолженностей относятся Стрельцы и Козероги, для них менее характерна длинная просрочка платежей по автозаймам. Однако именно Стрельцы накапливают одни из самых больших долгов. В среднем годовая сумма просрочки у этого знака составляет 85 862 рубля. У Львов этот показатель составляет 90 518 рублей. Далее следуют Овны, Близнецы и Скорпионы, отметили в CarMoney.

Исследование проводилось среди клиентов CarMoney, которые запаздывали с погашением своих долговых обязательств в прошлом году.