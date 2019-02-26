Министерства внутренних дел России и Белоруссии весной запустят защищенный канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж в обеих странах. Таким образом, должникам, которым Федеральная служба судебных приставов России ограничила выезд за рубеж за долги, не удастся больше выезжать из страны через белорусскую границу. Об этом рассказал журналистам председатель комиссии парламентского собрания Союзного государства по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич, пишет «Российская газета» .

«На прошлом заседании совета министров Союзного государства был подписан протокол об информационном взаимодействии, который предусматривает контроль за «невыездниками», — рассказал замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко «РГ». — Информация о судебных решениях аккумулируется информационной системой МВД России и по защищенному каналу передается белорусской стороне, и наоборот. Тестовую выгрузку мы провели на прошлой неделе. Механизмы взаимодействия с белорусской стороной уже отработаны, так что система заработает в течение одного-двух месяцев».



Таким образом, через белорусскую границу из России не смогут уехать должники, прячущиеся от приставов. По данным Федеральной службы судебных приставов, их 2,7 млн человек.

Граждан третьих стран, которым запрещен въезд в Россию или Белоруссию, уже сегодня не пропустят ни на одной, ни на другой границе. Взаимный обмен информацией ведется на постоянной основе.