Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,27% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 500,77 пункта. Индекс РТС подрос на 0,5% — до отметки 1 199,03.

«Утренний рост нефтяных котировок и азиатских площадок может положительно сказаться на открытии торгов российскими акциями. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 470—2 520 пунктов, по индексу РТС — 1 180—1 205 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.