Московская биржа с 22 марта 2019 года исключит из базы расчета индексов Мосбиржи и РТС обыкновенные акции «Мечела». Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.

«Из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС исключаются обыкновенные акции ПАО «Мечел», — говорится в сообщении.

Кроме того, в лист ожидания на исключение из состава основных индексов включены обыкновенные акции Трубной металлургической компании (ТМК).

В лист ожидания на включение в состав индексов Мосбиржи и РТС войдут депозитарные расписки En+ Group plc.