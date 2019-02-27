ФорБанк повысил ставки по рублевым вкладам.

«Срочный накопительный+» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 271, 367, 550 и 735 дней) открывается под 4,4—7,7% годовых (ранее — под 4,25—7,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «Элитного+» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) составит 7,65—7,8% (прежде — 7,5—7,7%), а «Удобного» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 367 дней) — 4,15—7,25% годовых (вместо 4—7,15%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный универсальный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 6,65—6,85% годовых (до этого — под 6,5—6,75%). Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Стабильный+» (от 10 тыс. рублей на 735 дней) проценты начисляются по периодам. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения составят 6,55—6,9% (ранее — 6,4—6,8%). Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.

Все вклады можно пополнять.