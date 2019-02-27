Документ предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом России сроком более 14 дней

Обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), опубликован на сайте конгресса США.

Документ, в частности, предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом России сроком более 14 дней. Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Отмечается, что под санкции попадут те финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Кроме того, документ предусматривает меры против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны. Под запрет могут попасть вложения стоимостью от 1 млн долларов (или от 5 млн долларов суммарно на протяжении 12 месяцев).

Через полгода после вступления закона в силу под санкции также попадут российские «политические фигуры, олигархи и другие лица, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина», говорится в тексте документа.

Кроме того, конгресс планирует получить отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

Авторами инициативы стали Линдси Грэм и Кори Гарднер от республиканцев, а также Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин от Демократической партии США.