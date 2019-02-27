ЦБ установил официальные курсы валют на 28 февраля. Курс доллара повысился на 13,88 копейки, составив 65,757 рубля (65,6182 рубля на 27 февраля). Курс евро увеличился на 33,51 копейки, до 74,8249 рубля (74,4898 рубля на 27 февраля).



Российская валюта может потерять часть позиций на фоне вынесения на рассмотрение обновленного законопроекта об антироссийских санкциях, полагают аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов и Григорий Жирнов. Текст обновленного документа опубликован на сайте конгресса США.

Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России Документ предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом России сроком более 14 дней.

«Публикация нового законопроекта, который хотя во многом и дублирует первоначальную версию, опубликованную в августе 2018 года, может усилить негативные настроения участников рынка по отношению к российским активам. На фоне усиления санкционной риторики восстановление позиций рубля после ослабления во вторник будет затруднено», — комментируют эксперты.

Кроме того, замечают они, поддержку рублю перестает оказывать завершающийся период налоговых платежей, пик которых приходился на 25 февраля. Не оказывает ощутимой поддержки российской валюте и восстановление нефтяных цен, наблюдаемое в ходе вчерашних и сегодняшних торгов, указывают аналитики.

Они напоминают, что сегодня, 27 февраля, в конгрессе США будут проходить слушания по вопросу независимости выборных процессов в США. «В рамках этого обсуждения также возможно обсуждение санкционной темы в отношении России, что ограничит потенциал укрепления рубля», — предупреждают Давыдов и Жирнов.

Аналитики напоминают, что сегодня состоятся аукционы ОФЗ, которые Минфин РФ вновь проведет без установления лимита на предложение государственных бумаг. Ведомство предложит рынку два выпуска облигаций с погашением в 2024 и 2029 годах, объем размещения которых будет определяться исходя из спроса. Размещение государственных бумаг может оказать лишь ограниченную локальную поддержку российской валюте, допускают эксперты.