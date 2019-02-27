Агентство по страхованию вкладов 25 февраля направило в Арбитражный суд Орловской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Церих» к субсидиарной ответственности в общем размере около 1,077 млрд рублей. Об этом АСВ сообщило в среду, 27 февраля, пояснив, что размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов за вычетом нереализованного имущества банка.

Лицензия у орловского банка «Церих» была отозвана 26 февраля 2016-го, а в апреле того же года он был признан банкротом. АСВ было назначено конкурсным управляющим.

Ответчиками по иску указаны шесть лиц: Воробьева Ж. Б., Горбылева Н. В., Котляров К. В., Толкачев В. Ф., Жаворонкова Г. В., Лебединский Р. В. Уточним, что Жанна Воробьева была исполняющей обязанности председателя правления банка; членами правления также были Галина Жаворонкова и Роман Лебединский. Совладелец банка Владимир Толкачев входил в его совет директоров.



В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по перечислению денежных средств в пользу кредитной организации, имевшей признак банкротства, приобретению прав требования по заведомо невозвратным кредитам, выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам», что причинило банку ущерб и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме. Данные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, указывает конкурсный управляющий.

