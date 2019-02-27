Банка «Левобережный» запустил для юридических лиц и предпринимателей собственное мобильное приложение «Онлайн-офис» для устройств с операционной системой Android.

В одном приложении пользователю доступен онлайн-чат со специалистом банка, информация по счетам и депозитам, кредитованию и эквайрингу, зарплатным проектам, ВЭД и программе лояльности банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, «Онлайн-офис» может предоставлять информацию по актуальной сумме средств на счетах компании; информацию по платежам, которые не могут быть зачислены на счета; информацию по всем подключенным счетам; отправлять уведомления о совершенном платеже контрагенту; подавать заявки на подключение новых продуктов и услуг, отслеживать их статусы; подключать и контролировать несколько компаний, обслуживающихся в банке.

Также предоставляется возможность анализа компании по 115-ФЗ по 19 показателям. При этом «Онлайн-офис» позволяет оценивать контрагентов и формировать полноценные отчеты по каждому из них, а также «прогоняет» контрагента по чек-листам, которые невозможно оценить в открытых источниках.