Объем отчислений в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) в случае его введения в ближайшие три года составит не более 500 млрд рублей, подсчитали аналитики Райффайзенбанка.

А в случае введения «автоподписки» для людей с доходом выше 85 тыс. рублей в месяц (об этом говорил финансовый омбудсмен Юрий Воронин) приток средств на пенсионные счета составит около 400 млрд рублей.

«Эта сумма составляет почти половину заложенного бюджетом первичного структурного дефицита бюджета на следующие три года (той части, которая должна финансироваться только через ОФЗ), поэтому если предположить, что НПФ все эти средства инвестируют в ОФЗ, это поможет приблизиться к реализации плана властей», — указывается в обзоре банка.

Как полагают эксперты, вне зависимости от того, будет ИПК добровольным или нет, максимальное число участников (при самом оптимистичном сценарии) будет ограничено работниками с «белыми» зарплатами, которые составляют около 40% от трудоспособного населения. Доля тех, кто имеет официальные доходы выше 85 тыс. рублей в месяц, составляет всего 7%.

В Райффайзенбанке не исключают, что если число участников новой пенсионной системы будет очень низким, то власти могут решиться поменять систему ИПК. Одним из решений могло бы стать повышение НДФЛ для тех, кто хочет копить на пенсию. Однако повышение налога на доход может нести в себе существенные социально-политические риски для властей. «Поэтому, скорее всего, власти предпочтут отказаться от этой идеи», — считают аналитики банка.