Ипотечная ставка по новым программам расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет не выше 6%. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

«Что касается субсидированной ипотеки — мы будем ориентироваться на ставку 5—6%, не более, иначе смысла нет, участники (программы) не потянут», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на Всероссийском семинаре «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда».

Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Использование ипотеки будет одним из новых механизмов расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта, следует из материалов к семинару. В частности, Минстрой предлагает допустить возможность субсидирования собственникам аварийного жилья первоначального взноса по ипотеке в пределах нормативной стоимости равнозначного жилья и возмещение процентов по ипотеке в пределах ключевой ставки, говорится в презентации министерства к семинару.

К ключевым задачам национального проекта относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.