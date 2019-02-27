Страховая компания «РЕСО-Мед» и красноярская медицинская страховая организация (МСО) «Надежда» подписали предварительные документы по покупке 100% региональной МСО. Об этом сообщается в пресс-релизе «РЕСО».

«Покупка МСО «Надежда» реализует стратегию группы «РЕСО» по увеличению доли на рынке обязательного медицинского страхования в наиболее перспективных с экономической точки зрения регионах России. В соответствии с требованиями законодательства сделка подлежит согласованию регуляторами», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились не разглашать сумму сделки.

Вначале 2019 года СК «РЕСО-Мед» объявила о намерении приобрести московский «Медстрах». После приобретения МСО «Надежда» и «Медстраха» совокупная доля «РЕСО-Мед» на рынке обязательного медицинского страхования составит 8,4%.