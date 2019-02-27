Стартовала процедура объединения Альфа-Банка и санируемого им Балтийского Банка. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ЦБ.

«Банк России… сообщает о начале процедуры реорганизации АО «Альфа-Банк (регистрационный номер 1326, Москва) в форме присоединения к нему ПАО «Балтийский Банк» (регистрационный номер 128, Санкт-Петербург)», — говорится в уведомлении.

Акционеры Альфа-Банка на днях утвердили решение о его реорганизации в форме присоединения Балтийского Банка. Месяцем ранее реорганизацию одобрил совет директоров Альфа-Банка.

Центробанк в августе 2014 года объявил о санации Балтийского Банка с участием Альфа-Банка. Запуску процедуры финансового оздоровления предшествовал конфликт между основными владельцами Балтийского Банка — президентом банка Олегом Шигаевым и основателем Петербургского агентства недвижимости Андреем Исаевым, которые не могли договориться о продаже кредитной организации. В 2015 году Альфа-Банк стал единственным акционером Балтийского Банка.