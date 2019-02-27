Уровень регистрируемой безработицы в России на 1 января 2019 года составил 0,9%, что является минимумом за всю историю наблюдений данного показателя. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на мониторинг и оценку качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения.

«Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2019 года составил 0,9% от численности рабочей силы, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с показателем на 1 января 2018 года, что является историческим минимумом регистрируемой безработицы за историю наблюдений этого показателя с 1991 года», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что снизился и уровень напряженности рабочей силы (численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчете на одну вакансию) — с 0,7 до 0,5.

Согласно данным Росстата, безработица в России в январе выросла до 4,9% с 4,8% в декабре.