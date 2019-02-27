Цены на нефть в ближайшие 10—15 лет будут относительно высокими, заявил президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Они будут относительно высокими — это 60—70 долларов (за баррель)», — сказал он.

Выступая в Совете Федерации, Алекперов попросил о мерах, стимулирующих добычу нефти в Западной Сибири. По его словам, c 2008 по 2017 год производство нефти в ХМАО сократилось на 15% — более чем на 40 млн тонн. Алекперов отметил, что при нынешних ценах на нефть выпадающие доходы бюджета от снижения добычи в Западной Сибири в ближайшие шесть лет составят 1,5 трлн рублей в год.