В первый год система должна работать с нулевыми комиссиями для банков

Система быстрых платежей (СБП), оператором и расчетным центром которой является Банк России, 28 февраля 2019 года заработала в полноценном режиме. С этого дня эксплуатация системы будет доступна для всех банков, которые захотят к ней присоединиться.

«Часть из них будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой, — прокомментировали в пресс-службе ЦБ РФ. — В целом первый месяц работы системы позволил банкам провести оптимизацию процессов на своей стороне и осуществить подготовительные мероприятия для запуска сервиса срочных переводов в полномасштабном режиме. За это время было проведено несколько тысяч операций. Банки подтвердили работоспособность системы и интерес к ее дальнейшему развитию».

СБП позволит физическим лицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов.

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С 28 января 2019 года система работала в тестовом режиме, услуги по денежным переводам с ее помощью оказывали лишь 12 финансовых организаций: ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк и РНКО «Платежный центр». При этом участники СБП сами определяли, какому количеству клиентов они предоставят доступ в рамках тестового периода. Как поясняют в Национальной системе платежных карт (НСПК), с 28 февраля участники системы смогут предоставить доступ к сервисам СБП широкому кругу своих клиентов. НСПК является операционным, платежным и клиринговым центром системы.

Также к системе ЦБ планируют подсоединиться еще 40 банков. По данным Банки.ру, в течение 2019 года как минимум половина из 50 крупнейших российских банков будут подключены к СБП. При этом Сбербанк России по-прежнему не комментирует свои планы в отношении Системы быстрых платежей.

В первый год система должна работать с нулевыми комиссиями для банков, а с начала 2020 года комиссии будут установлены в размере от 0,5 до 3 рублей для каждого из двух банков (отправитель и получатель) в зависимости от суммы перевода. Что касается комиссий за переводы в СБП для самих клиентов, то банки самостоятельно будут устанавливать такие тарифы.