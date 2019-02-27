Компания Visa и Planeta Informatica объявили о запуске новой технологии, позволяющей операторам общественного транспорта во всем мире переходить на бесконтактные платежи.

Решение Visa Secure Access Module (SAM) позволит реализовать возможность бесконтактной оплаты за проезд посредством бесконтактных банковских карт, смартфонов и носимых устройств без замены турникетов и терминалов.

По словам глобального руководителя направления Visa, занимающегося вопросами городской мобильности, Ника Маки, сотрудничество с Planeta Informatica позволило первыми разработать систему ускоренного перехода к бесконтактной оплате проезда.

«Результатом совместной работы с Visa стало максимально эффективное технологическое решение, позволяющее добавить функцию бесконтактной оплаты на основе технологии EMV к любой существующей системе платежей без необходимости замены всей установленной инфраструктуры», — отметил Артур Коста, генеральный директор Planeta Informatica.

В рамках партнерского соглашения с Ingenico Group компании Visa и Planeta Informatica планируют в конце апреля запустить решение Visa SAM для бесконтактной оплаты проезда в метрополитене Рио-де-Жанейро (Бразилия).