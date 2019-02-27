ВТБ предупредил клиентов о телефонных мошенниках и опубликовал памятку по использованию карт и по работе с интернет-банком и мобильным приложением.

Банк напоминает, что нельзя сообщать коды из СМС, CVV-код и информацию о банковских продуктах никому, даже сотрудникам финучреждения, а также не рекомендуется сообщать незнакомым людям номер своей банковской карты и передавать ее в руки (в том числе официантам и продавцам в магазинах).

«При поступлении с неизвестных номеров звонков от имени «банковских работников», СМС или иных сообщений от якобы ВТБ (например, «Ваша карта заблокирована», «Заблокирована сумма оплаты», «Есть проблемы с проведением операции» и т. п.) ни в коем случае не перезванивайте на указанные в сообщениях номера, не сообщайте данные банковских карт: срок действия, контрольный код с обратной стороны карты, СМС-коды подтверждения, а также персональные сведения: серия и номер паспорта, адрес регистрации и прочее», — говорится в документе.



В ВТБ советуют не переходить по ссылкам на незнакомые ресурсы: мошенники могут заразить компьютер или телефон вирусом и украсть личные данные пользователя.

Владельцам смартфонов рекомендуется использовать антивирусное ПО, которое поможет уменьшить вероятность попадания в устройство вредоносных программ, предназначенных для перехвата приходящих от банка СМС-сообщений, кражи персональных данных и карточных авторизационных данных.



«Рекомендуем соблюдать меры предосторожности, повышающие безопасность самого мобильного телефона. Например, не подключаться к общедоступным Wi-Fi-сетям, не устанавливать приложения из недостоверных источников, не открывать подозрительные письма и ссылки и так далее», — заключили в ВТБ.