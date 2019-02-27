Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи просел на 0,14% и составил 2 490,65 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,17%, до отметки 1 191,01.

Бумаги Сбербанка упали в цене на 0,32%, «АЛРОСы» — на 1,47%, Московской биржи — на 0,1%. Акции «Газпрома» подорожали на 0,27%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,34%.



«Рынок провел очередной нейтральный торговый день без идей. Индекс Мосбиржи к вечеру среды сохраняется около 2 491 пункта, индекс РТС балансирует возле 1 192 пунктов. За сутки, выходит, тут не изменилось ровным счетом ничего. Санкционная тематика инвесторов не испугала, аукционы Минфина теперь большей частью скрыты от любопытных глаз в части объемов размещения, а больше рынку реагировать и не на что», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.